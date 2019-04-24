Коммодор: Бэбкок — лучший тренер поколения? Чушь. Он шарлатан

Известный в прошлом защитник Майк Коммодор обрушился с критикой на Майка Бэбкока после поражения «Торонто Мэйпл Лифс» в седьмом матче первого раунда Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз» (1:5, 3-4).

«Ну ребята, какой же это шок? Этот Бэбкок ругает всех вокруг, но только не себя: генерального менеджера, вратаря, состав. Только вся правда в том, что эти «Лифс» — очень хорошая команда. Очень хорошая. Там собраны талантливые игроки.

Лучший тренер поколения? Лидер? Чушь. Он шарлатан», — написал Коммодор в «Твиттере».

Бэбкок продлил серию кубковых поражений. Он проиграл пять последних серий. В последний раз ему удавалось пройти первый раунд плей-офф с «Детройт Ред Уингз» в 2013 году. После этого он дважды уступал на этой стадии с «красными крыльями» и трижды – с «Лифс».