Контиола покинет «Локомотив» и продолжит карьеру в Финляндии

Как стало известно «Чемпионату», нападающий Петри Контиола покинет «Локомотив». Его контракт с «железнодорожниками» истекает 30 апреля 2019 года. Игрок планирует продолжить карьеру в составе «Таппары».



В прошедшем сезоне 34-летний хоккеист отыграл 41 матч в регулярном чемпионате КХЛ. На счету финского форварда девять заброшенных шайб и 12 голевых передач при показателе полезности «0» и 10 штрафных минутах.



Ранее «Чемпионат» сообщал, что ярославскую команду покинет нападающий Брэндон Козун, который продолжит карьеру в «Металлурге». Кроме того «железнодорожники» близки к обмену с участием форварда «Ак Барса» Антона Ландера. Голкипер Александр Салак покинет ярославский клуб.



Таким образом, у «Локомотива» будут вакантными два места для легионеров. В составе «железнодорожников» присутствуют защитники Якуб Накладал и Стаффан Кронвалль, с которыми продлили контракты, третье легионерское место будет закреплено за Ландером.

«Локомотив» продлил контракт с клубным рекордсменом Стаффаном Кронваллем