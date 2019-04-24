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Бержерон: «Бостон» показал твёрдый характер и обыграл хорошую команду

Бержерон: «Бостон» показал твёрдый характер и обыграл хорошую команду
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Бостон Брюинз» Патрис Бержерон прокомментировал победу со счётом 5:1 в седьмом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс».

«Мы уже были в таких ситуациях. Многие ребята надеялись на свой опыт и постарались передать это остальным. Большинство из наших молодых ребят были в команде в прошлом году и тоже прошли через это. Я думаю, что мы показали твёрдый характер и обыграли хорошую команду», — цитирует Бержерона официальный сайт НХЛ.

Во второй половине первого периода хозяева провели две результативные атаки, отличились Юаким Нордстрём и Маркус Юханссон. Во втором игровом отрезке Джон Таварес одну шайбу отыграл. На 43-й минуте Шон Курали восстановил преимущество «Брюинз» в две шайбы. В концовке встречи отличились Чарли Койл и Патрис Бержерон.

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