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Проект ледового дворца в Нижнем Новгороде отправлен на госэкспертизу

Проект ледового дворца в Нижнем Новгороде отправлен на госэкспертизу
Хоккей / КХЛ

Проект строительства ледового дворца в Нижнем Новгороде отправлен на государственную экспертизу, информирует официальный сайт «Торпедо».

Проектом предусмотрена основная арена на 12 тыс. зрителей, тренировочный каток и площадка для кёрлинга. Помимо хоккейных матчей самого высокого уровня в новом дворце спорта можно будет проводить соревнования по баскетболу, волейболу, мини-футболу, боксу, гимнастике, фигурному катанию, спортивным танцам и единоборствам.

Ранее визуализацию проекта представили заместителю председателя правительства РФ Ольге Голодец и министру спорта РФ Павлу Колобкову. Внутри арена напоминает построенный к Олимпиаде в Сочи ледовый дворец «Айсберг», а снаружи — ташкентскую «Хумо Арену».

В Нижнем Новгороде представили проект ледовой арены на 12 тыс. зрителей
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