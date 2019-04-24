Проект ледового дворца в Нижнем Новгороде отправлен на госэкспертизу

Проект строительства ледового дворца в Нижнем Новгороде отправлен на государственную экспертизу, информирует официальный сайт «Торпедо».



Проектом предусмотрена основная арена на 12 тыс. зрителей, тренировочный каток и площадка для кёрлинга. Помимо хоккейных матчей самого высокого уровня в новом дворце спорта можно будет проводить соревнования по баскетболу, волейболу, мини-футболу, боксу, гимнастике, фигурному катанию, спортивным танцам и единоборствам.



Ранее визуализацию проекта представили заместителю председателя правительства РФ Ольге Голодец и министру спорта РФ Павлу Колобкову. Внутри арена напоминает построенный к Олимпиаде в Сочи ледовый дворец «Айсберг», а снаружи — ташкентскую «Хумо Арену».

В Нижнем Новгороде представили проект ледовой арены на 12 тыс. зрителей