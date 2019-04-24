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Торторелла: горжусь Бобровским, но говорю об этом с осторожностью

Торторелла: горжусь Бобровским, но говорю об этом с осторожностью
Хоккей / НХЛ

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла оценил игру голкипера Сергея Бобровского в первом раунде плей-офф НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4-0).

«Я горжусь Бобровским. Не говорю, что некоторые вопросы относительно его игры в плей-офф в прошлом были неправильными. Я тоже задавал эти вопросы. Боб прекрасно справился со своей работой в серии с «Тампой». Он провёл несколько выдающихся третьих периодов.

Я горжусь Бобом, но говорю об этом с осторожностью, поскольку мы только начали движение по намеченному пути. Думаю, что Сергей чувствует то же самое. Мне всегда нравилось то, как он готовит себя к матчам. У нас есть основа, с помощью которой можно играть во втором раунде», — цитирует наставника официальный сайт «Коламбуса».

Во втором раунде плей-офф «мундиры» сыграют с «Бостон Брюинз».

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