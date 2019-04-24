Фолиньо: Бобровский — одна из причин успеха «Коламбуса» в серии с «Тампой»

Капитан «Коламбус Блю Джекетс» Ник Фолиньо поделился мнением об игре голкипера команды Сергея Бобровского. В первом раунде плей-офф НХЛ «мундиры» обыграли в четырёх матчах «Тампа-Бэй Лайтнинг».



«Работа ещё не закончена, поэтому я думаю, что Бобровский жаждет большего. Приятно наблюдать за игрой вратаря, когда он действует в таком шикарном стиле. Боб чувствует себя хорошо, но мы должны продолжать кубковый поход. Полевые игроки обязаны помогать вратарю, дабы облегчить ему жизнь. Бобровский — одна из причин успеха «Коламбуса» в серии с «Тампой», — приводит слова Фолиньо официальный сайт «мундиров».



Во втором раунде плей-офф «Коламбус» встретится с «Бостон Брюинз», который обыграл в семи матчах «Торонто Мэйпл Лифс».

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