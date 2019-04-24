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«Локо» одолел «Авто» в седьмом матче финала МХЛ и завоевал Кубок Харламова

«Локо» одолел «Авто» в седьмом матче финала МХЛ и завоевал Кубок Харламова
Хоккей / МХЛ

«Авто» встречался с «Локо» в седьмом матче финала плей-офф Молодёжной хоккейной лиги. Игра состоялась в Екатеринбурге и закончилась со счётом 1:0 в пользу гостей. «Локо» выиграл серию со счётом 4-3 и стал обладателем Кубка Харламова.

Первый период не порадовал болельщиков заброшенными шайбами, а счёт был открыт в начале второго игрового отрезка. На 24-й минуте ворота уральского клуба поразил Максим Денежкин, и этот счёт сохранился вплоть до финальной сирены. Голкипер «Локо» Даниил Исаев записал на свой счёт «сухарь».

В ходе финальной серии «железнодорожники» выигрывали со счётом 2-0, но затем ярославская команда проиграла три матча подряд.«Локо» сумел склонить чашу весов на свою сторону, добившись успеха в шестой и седьмой играх.

МХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 7-й матч
24 апреля 2019, среда. 16:30 МСК
Авто
Екатеринбург
0 : 1
0:0, 0:1, 0:0
Локо
Ярославль
0:1 – Денежкин (Громов, Гловацкий) – 23:44 (5x5)
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