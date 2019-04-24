«Локо» одолел «Авто» в седьмом матче финала МХЛ и завоевал Кубок Харламова

«Авто» встречался с «Локо» в седьмом матче финала плей-офф Молодёжной хоккейной лиги. Игра состоялась в Екатеринбурге и закончилась со счётом 1:0 в пользу гостей. «Локо» выиграл серию со счётом 4-3 и стал обладателем Кубка Харламова.



Первый период не порадовал болельщиков заброшенными шайбами, а счёт был открыт в начале второго игрового отрезка. На 24-й минуте ворота уральского клуба поразил Максим Денежкин, и этот счёт сохранился вплоть до финальной сирены. Голкипер «Локо» Даниил Исаев записал на свой счёт «сухарь».



В ходе финальной серии «железнодорожники» выигрывали со счётом 2-0, но затем ярославская команда проиграла три матча подряд.«Локо» сумел склонить чашу весов на свою сторону, добившись успеха в шестой и седьмой играх.