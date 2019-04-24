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Латвия — Россия: Илья Ковальчук начнёт матч во втором звене

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Латвия — Россия: Илья Ковальчук начнёт матч во втором звене
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Тренерский штаб сборной России определился с составом на матч Еврочелленджа с Латвией. Игра состоится сегодня, 24 апреля, начало — в 19:30 мск.

Календарь группового раунда чемпионата мира — 2019

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук начнёт игру во втором звене с Александром Кадейкиным и Александром Барабановым.

Состав сборной России:

Георгиев (Коновалов);
Рафиков — Любушкин, Ткачёв — Бурмистров — Плотников;
Хафизуллин — Зуб, Ковальчук — Кадейкин — Барабанов;
Киселевич — Елесин, Жафяров — Алексеев — Якупов;
Сергеев, Голышев — Красковский — Коршков, Злобин.

Соперниками сборной России по групповому этапу чемпионата мира стали команды Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Латвии. В первом матче на турнире подопечные Ильи Воробьёва сыграют с норвежцами.

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