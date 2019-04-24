Латвия — Россия: Илья Ковальчук начнёт матч во втором звене

Тренерский штаб сборной России определился с составом на матч Еврочелленджа с Латвией. Игра состоится сегодня, 24 апреля, начало — в 19:30 мск.
Календарь группового раунда чемпионата мира — 2019
Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук начнёт игру во втором звене с Александром Кадейкиным и Александром Барабановым.
Состав сборной России:
Георгиев (Коновалов);
Рафиков — Любушкин, Ткачёв — Бурмистров — Плотников;
Хафизуллин — Зуб, Ковальчук — Кадейкин — Барабанов;
Киселевич — Елесин, Жафяров — Алексеев — Якупов;
Сергеев, Голышев — Красковский — Коршков, Злобин.
Соперниками сборной России по групповому этапу чемпионата мира стали команды Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Латвии. В первом матче на турнире подопечные Ильи Воробьёва сыграют с норвежцами.