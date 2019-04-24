Пасиоретти: «Вегас» думал, что серия с «Сан-Хосе» у него уже в кармане

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Макс Пасиоретти прокомментировал поражение со счётом 4:5 ОТ в седьмом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс». В ходе серии «рыцари» вели со счётом 3-1, а в решающей игре подопечные Жерара Галлана упустили преимущество в три шайбы.



«Мы знали, что для победы в этой серии надо будет отдать всё до последней капли. И так было до самого конца. Конечно, мы думали, что матч и серия уже у нас в кармане… И сейчас очень-очень грустно, но «Вегас» должен запомнить это чувство для следующего года. Сопернику стоит отдать должное, но мы заслуживали лучшего», — приводит слова Пасиоретти официальный сайт НХЛ.



Во втором раунде плей-офф «Сан-Хосе» встретится с «Колорадо Эвеланш».

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