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«Локо» завоевал Кубок Харламова в третий раз за четыре года

«Локо» завоевал Кубок Харламова в третий раз за четыре года
Хоккей / МХЛ

В седьмом матче финала плей-офф Молодёжной хоккейной лиги «Авто» встретился с «Локо». Игра состоялась в Екатеринбурге и закончилась со счётом 1:0 в пользу гостей. «Локо» выиграл серию со счётом 4-3 и стал обладателем Кубка Харламова.

Ярославский клуб завоевал главный трофей МХЛ в третий раз за последние четыре года. В 2016 году «железнодорожники» выиграли финальную серию у «Чайки» со счётом 4-1, а в прошлом году обыграли «СКА-1946» — 4-2. «Локо» стал самым успешным клубом МХЛ, выиграв Кубок Харламова в третий раз. По две победы на счету «Омских Ястребов» и «Красной Армии».

В ходе финальной серии «железнодорожники» выигрывали со счётом 2-0, но затем ярославская команда проиграла три матча подряд.«Локо» сумел склонить чашу весов на свою сторону, добившись успеха в шестой и седьмой играх.

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