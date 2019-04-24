Торторелла: если Гавриков не сыграет с «Бостоном», это будет тренерское решение

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла оценил шансы защитника команды Владислава Гаврикова на участие в первом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Бостон Брюинз».

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«Гавриков пропустил тренировку команды, поскольку решал иммиграционные вопросы. Пока я не могу сказать, выйдет ли он на лёд в первом матче серии с «Бостоном». Если он не сыграет, это будет тренерское решение», — приводит слова Тортореллы в своём «твиттере» журналист Аарон Портцлан.



Гавриков переехал в Петербург в 2017 году и в составе СКА стал обладателем Кубка континента. В прошлом году завоевал золотую медаль на Олимпиаде в Пхёнчхане в составе сборной России.



С хоккеистом достигнута договорённость, что в случае вылета «Коламбуса» из плей-офф он пополнит состав сборной России и примет участие в чемпионате мира, который стартует 10 мая. Второй раунд Кубка Стэнли завершится 7–8 мая.

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