Дебур — о «Сан-Хосе»: никогда не работал в команде с таким уровнем лидерства

Главный тренер «Сан-Хосе Шаркс» Питер Дебур поделился мнением о победе со счётом 4-3 в невероятной серии первого ранда плей-офф с «Вегас Голден Найтс». В ходе седьмого матча «акулы» проигрывали со счётом 0:3, но сумели одержать победу в овертайме.



«Я никогда не работал в команде с таким уровнем лидерства. Мы проигрывали в серии — 1-3, в седьмом матче — 0:3, но ни разу не переставали верить в себя. Вообще, мы проходили через это весь год. Мне как тренеру повезло, что рядом есть такие лидеры, как Торнтон. Знаете, мне даже и говорить ничего не надо было. Эти ребята сами ведут автобус», — приводит слова Дебура официальный сайт НХЛ.



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