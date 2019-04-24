Олег Знарок вручил призы лучшим игрокам матча Латвия — Россия

Сборная России встречалась с Латвией в матче Еврочелленджа, который состоялся в Риге. Игра закончилась со счётом 4:2 в пользу подопечных Ильи Воробьёва.



Призы лучшим игрокам матча вручил бывший главный тренер сборной России Олег Знарок. У россиян лучшим признан нападающий Анатолий Голышев, у соперника — Мартиньш Дзиеркалс.



Хозяева ударно провели первый период и дважды огорчили Александра Георгиева. Мартиньш Дзиеркалс открыл счёт на 4-й минуте, а чуть позже преимущество сборной Латвии укрепил Роберт Букартс. Во втором игровом отрезке гостям удалось отыграть один гол благодаря точному броску Артёма Зуба. В третьей двадцатиминутке подопечные Воробьёва восстановили паритет стараниями Наиля Якупова, а через две минуты Анатолий Голышев вывел сборную России вперёд. Окончательный счёт установил Рушан Рафиков.

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