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Олег Знарок вручил призы лучшим игрокам матча Латвия — Россия

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Олег Знарок вручил призы лучшим игрокам матча Латвия — Россия
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Сборная России встречалась с Латвией в матче Еврочелленджа, который состоялся в Риге. Игра закончилась со счётом 4:2 в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

Призы лучшим игрокам матча вручил бывший главный тренер сборной России Олег Знарок. У россиян лучшим признан нападающий Анатолий Голышев, у соперника — Мартиньш Дзиеркалс.

Хозяева ударно провели первый период и дважды огорчили Александра Георгиева. Мартиньш Дзиеркалс открыл счёт на 4-й минуте, а чуть позже преимущество сборной Латвии укрепил Роберт Букартс. Во втором игровом отрезке гостям удалось отыграть один гол благодаря точному броску Артёма Зуба. В третьей двадцатиминутке подопечные Воробьёва восстановили паритет стараниями Наиля Якупова, а через две минуты Анатолий Голышев вывел сборную России вперёд. Окончательный счёт установил Рушан Рафиков.

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