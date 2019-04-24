Якупов: во втором периоде сборная России проснулась и стала играть в свой хоккей

Нападающий сборной России Наиль Якупов поделился мнением о матче Еврочелленджа с Латвией (5:2).



«Допустили пару ошибок, которые привели к пропущенным голам. Наверное, в начале матча перевес был на стороне соперника. После двух голов Латвия взяла инициативу в свои руки. Во втором периоде проснулись, стали играть в свой хоккей, больше атаковать, владеть шайбой. В целом последние два периода провели на неплохом уровне.



Сложно сказать, с чем связаны ошибки. Наверное, невнимательность. За первый гол не буду говорить, а второй стал следствием грубейшей ошибки. Не знаю, как так у меня получилось, не увидел. Впрочем, ребята потом подбодрили. Не было смысла расслабляться, паниковать — всё-таки оставалось довольно много времени. Надо было отыгрываться и исправлять ошибку.



Мы стараемся делать своё дело. От каждого звена ждут большей агрессии. Не скажу, что только наше звено проявило себя. Когда мы быстро выходим из зоны, то сразу создаём моменты», — передаёт слова Якупова корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.

Ковальчук – в сборной России! Не забил, но Латвии не проиграли Илья Ковальчук провёл первый матч за сборную перед чемпионатом мира.