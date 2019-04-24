Александр Радулов пропустил тренировку «Далласа»

Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов пропустил тренировочное занятие, информирует в своём «твиттере» журналист Шон Шапиро. Главный тренер команды Джим Монтгомери пошутил, сказав, что у россиянина заболела спина после выхода во второй раунд плей-офф.



В нынешнем розыгрыше плей-офф НХЛ 32-летний хоккеист провёл шесть матчей. На его счету четыре заброшенные шайбы и две голевые передачи в серии первого раунда с «Нэшвилл Предаторз» (4-2). В регулярном чемпионате уроженец Нижнего Тагила отыграл 70 матчей и набрал 72 (29+43) очка при показателе полезности «+22» и 54 штрафных минутах.



В полуфинале Западной конференции «звёзды» сыграют с «Сент-Луис Блюз», который в первом раунде одолел «Виннипег Джетс» со счётом 4-2.

Тренер «Далласа»: меня постоянно поражает заряженность Радулова на игру