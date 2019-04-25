Голевая передача Овечкина после великолепного сольного прохода

В седьмом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» дома принимает «Каролину Харрикейнз». После первого овертайма счёт равный – 3-3. В случае со вторым голом хозяев результативной передачей отметился Александр Овечкин. Перед чужой синей линией он эффектно обманул соперника, обыграл защитника и отпасовал Тому Уилсону, забившему в касание.

Посмотреть видео гола можно на официальном сайте лиги.

Уже к седьмой минуте действующие обладатели Кубка Стэнли забили дважды, отличились Андре Бураковски и Том Уилсон. В середине второго периода Себастьян Ахо одну шайбу в меньшинстве отыграл. До перерыва команды провели по результативной атаке. У «Вашингтона» гол на счету Евгения Кузнецова, у «Каролины» — у Теуво Терявяйнена. В начале третьего периода Джордан Стаал восстановил равновесие.



Победитель противостояния в полуфинале Восточной конференции сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс».