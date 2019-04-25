«Вашингтон» — «Каролина»: Ахо забил в меньшинстве после ошибки Холтби

В седьмом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» дома принимает «Каролину Харрикейнз». В начале второго овертайма счёт 3:3. У гостей одну шайбу забросил нападающий Себастьян Ахо, отличившийся в меньшинстве. Брэйден Холтби не смог зафиксировать шайбу после несложного броска, затем Ахо отправил её в ворота.

Посмотреть видео гола можно на официальном сайте лиги.



Уже к седьмой минуте действующие обладатели Кубка Стэнли забили дважды, отличились Андре Бураковски и Том Уилсон. В середине второго периода Себастьян Ахо одну шайбу в меньшинстве отыграл. До перерыва команды провели по результативной атаке. У «Вашингтона» гол на счету Евгения Кузнецова, у «Каролины» — у Теуво Терявяйнена. В начале третьего периода Джордан Стаал восстановил равновесие.



Победитель противостояния в полуфинале Восточной конференции сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс».