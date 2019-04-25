Впервые в истории НХЛ все победители дивизионов вылетели в 1-м раунде плей-офф

В седьмом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» дома во втором овертайме уступил «Каролине Харрикейнз» (3:4) и проиграл в серии. Таким образом, впервые в истории лиги на этой стадии прекратили выступление победители всех четырёх дивизионов – «Тампа-Бэй Лайтнинг» (Атлантический), «Калгари Флэймз» (Тихоокеанский), «Нэшвилл Предаторз» (Центральный) и «Вашингтон» (Столичный).

Уже к седьмой минуте действующие обладатели Кубка Стэнли забили дважды, отличились Андре Бураковски и Том Уилсон. В середине второго периода Себастьян Ахо одну шайбу в меньшинстве отыграл. До перерыва команды провели по результативной атаке. У «Вашингтона» гол на счету Евгения Кузнецова, у «Каролины» — у Теуво Терявяйнена. В начале третьего периода Джордан Стаал восстановил равновесие. Победу гостям во втором овертайме принёс Брок Макгинн.