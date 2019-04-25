Овечкин, Кузнецов и Орлов вызваны в сборную России на чемпионат мира

В седьмом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» дома во втором овертайме уступил «Каролине Харрикейнз» (3:4) и проиграл в серии.

Для участия в чемпионате мира 2019 года освободились три российских игрока «Вашингтона»: защитник Дмитрий Орлов и нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов. Федерация хоккея России в официальном «твиттере» уже объявила о их вызове в национальную команду.

Уже к седьмой минуте действующие обладатели Кубка Стэнли забили дважды, отличились Андре Бураковски и Том Уилсон. В середине второго периода Себастьян Ахо одну шайбу в меньшинстве отыграл. До перерыва команды провели по результативной атаке. У «Вашингтона» гол на счету Евгения Кузнецова, у «Каролины» — у Теуво Терявяйнена. В начале третьего периода Джордан Стаал восстановил равновесие. Победу гостям во втором овертайме принёс Брок Макгинн.