«Твиттер» Кубка Стэнли: дорогой Овечкин, я не говорю прощай, я говорю до встречи

В седьмом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» дома во втором овертайме уступил «Каролине Харрикейнз» (3:4) и проиграл в серии. Официальный «твиттер» Кубка Стэнли впоследствии обратился к капитану действующих чемпионов Александру Овечкину.

«Дорогой Овечкин, я не говорю прощай, я говорю до встречи. С уважением, Кубок Стэнли».

Уже к седьмой минуте действующие обладатели Кубка Стэнли забили дважды, отличились Андре Бураковски и Том Уилсон. В середине второго периода Себастьян Ахо одну шайбу в меньшинстве отыграл. До перерыва команды провели по результативной атаке. У «Вашингтона» гол на счету Евгения Кузнецова, у «Каролины» — у Теуво Терявяйнена. В начале третьего периода Джордан Стаал восстановил равновесие. Победу гостям во втором овертайме принёс Брок Макгинн.