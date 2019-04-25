«Твиттер» «Каролины» — «Вашингтону»: преклони колено

В седьмом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» дома во втором овертайме уступил «Каролине Харрикейнз» (3:4) и проиграл в серии. До игры в «твиттере» «Вашингтона» выложили фотографию с отсылкой к «Игре престолов» с подписью: «Мы должны защищать то, что принадлежит нам».

«Преклони колено», — ответили в «твиттере» «Каролины» после победы в семиматчевом противостоянии.

Уже к седьмой минуте действующие обладатели Кубка Стэнли забили дважды, отличились Андре Бураковски и Том Уилсон. В середине второго периода Себастьян Ахо одну шайбу в меньшинстве отыграл. До перерыва команды провели по результативной атаке. У «Вашингтона» гол на счету Евгения Кузнецова, у «Каролины» — у Теуво Терявяйнена. В начале третьего периода Джордан Стаал восстановил равновесие. Победу гостям во втором овертайме принёс Брок Макгинн.