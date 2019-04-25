Реакция игроков «Каролины» на выход в полуфинал Восточной конференции

В седьмом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ «Каролина Харрикейнз» на выезде во втором овертайме взял верх над «Вашингтон Кэпиталз» (4:3) и вышел в полуфинал Восточной конференции.

Видео реакции игроков «Каролины» также можно посмотреть в официальном «твиттере» клуба.

Уже к седьмой минуте действующие обладатели Кубка Стэнли забили дважды, отличились Андре Бураковски и Том Уилсон. В середине второго периода Себастьян Ахо одну шайбу в меньшинстве отыграл. До перерыва команды провели по результативной атаке. У «Вашингтона» гол на счету Евгения Кузнецова, у «Каролины» — у Теуво Терявяйнена. В начале третьего периода Джордан Стаал восстановил равновесие. Победу гостям во втором овертайме принёс Брок Макгинн.

«Каролина» в полуфинале Восточной конференции встретится с «Нью-Йорк Айлендерс».