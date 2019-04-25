Расписание игр полуфиналов Кубка Стэнли в Восточной конференции 2019 года

В седьмом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ «Каролина Харрикейнз» на выезде во втором овертайме взял верх над «Вашингтон Кэпиталз» (4:3) и вышел в полуфинал Восточной конференции.

Определились полуфинальные пары Кубка Стэнли в Восточной конференции: «Каролина» сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс», Бостон Брюинз» встретится с «Коламбус Блю Джекетс».

Расписание матчей:

«Бостон» — «Коламбус» (26, 28, 1 мая, 3 и, если потребуется, 5, 7 и 9 мая),

«Айлендерс» — «Каролина» (27, 29, 2 мая, 4 и, если потребуется, 6, 8 и 10 мая).

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вашингтон». В финале плей-офф 2018 года «столичная» команда под руководством Барри Тротца переиграла «Вегас» (4-1) и впервые в истории стала обладателем трофея.