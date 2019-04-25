Мистер Седьмая Игра Джастин Уильямс обновил рекорд НХЛ по очкам в седьмых матчах

В седьмом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» дома во втором овертайме уступил «Каролине Харрикейнз» (3:4) и проиграл в серии (3-4).

Победную шайбу на 92-й минуте забил Брок Макгинн, ассистентами выступили Джастин Уильямс и Джейккоб Славин. Именно капитан «Каролины» выполнил передачу на Макгинна, которому оставалось лишь поразить пустые ворота. Для 37-летнего Уильямса это был девятый седьмой матч в плей-офф, в которых он одержал восьмую победу (рекорд НХЛ). На счету Джастина семь голов (рекорд НХЛ) и 15 очков (рекорд НХЛ).

За игру в седьмых матчах розыгрыша Кубка Стэнли получил прозвище Мистер Седьмая Игра. Джастин выступал в «столичной» команде на протяжении двух сезонов (2015—2017). Единственный раз Уильямс проиграл в седьмом матче в серии как раз в составе «Кэпиталз».

Вышински: когда Уильямс в седьмой игре выбьет «Вашингтон», это будет круто