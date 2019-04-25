Видеообзор матча, после которого «Вашингтон» вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли

В седьмом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» дома во втором овертайме уступил «Каролине Харрикейнз» — 3:4.

Уже к седьмой минуте действующие обладатели Кубка Стэнли забили дважды, отличились Андре Бураковски и Том Уилсон. В середине второго периода Себастьян Ахо одну шайбу в меньшинстве отыграл. До перерыва команды провели по результативной атаке. У «Вашингтона» гол на счету Евгения Кузнецова, у «Каролины» — у Теуво Терявяйнена. В начале третьего периода Джордан Стаал восстановил равновесие. Победу гостям во втором овертайме принёс Брок Макгинн.

Обзор самых ярких моментов матча также доступен на «Чемпионате».

На счету Кузнецова, помимо гола, показатель полезности «-1», 3 броска в створ за 30.33 на льду (4.42 – в большинстве). У Александра Овечкина результативная передача, «-2», 4 броска, 4 силовых приёма и блок-шот за 35.16 (5.38 – в большинстве). У Дмитрия Орлова результативная передача, «-1», бросок, 2 силовых приёма и блок-шот за 37.57.