Капитан «Каролины» Уильямс: это нереально, с «Вашингтоном» было бы проще сдаться

Капитан «Каролины Харрикейнз» Джастин Уильямс прокомментировал победу в седьмом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (4:3 2ОТ, 4-3).

«Это было нереально. Не знаю, на сколько у нас хватит сил, но мы постараемся пройти как можно дальше. Великолепное чувство. Раз за разом мы проявляли характер. Было бы проще сдаться, особенно против такой команды, но мы держались. Вратарь (Петр Мразек. — Прим. «Чемпионата») делал важнейшие сейвы, мы забивали важнейшие голы. Самым важным был гол Брока Макгинна. Мы верили, просто верили, что можем это сделать. Все могут так говорить, но мы верили. Наши ребята бились, каждый из нас», — сказал Уильямс.

За игру в седьмых матчах розыгрыша Кубка Стэнли получил прозвище Мистер Седьмая Игра. Джастин выступал в «столичной» команде на протяжении двух сезонов (2015—2017). Единственный раз Уильямс проиграл в седьмом матче в серии как раз в составе «Кэпиталз».