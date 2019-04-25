В седьмом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» дома во втором овертайме уступил «Каролине Харрикейнз» — 3:4. «Столичная» команда потеряла шансы на второй подряд Кубок Стэнли.

Определились полуфинальные пары Кубка Стэнли в Восточной конференции: «Каролина» сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс», Бостон Брюинз» встретится с «Коламбус Блю Джекетс».

«Бостон» — «Коламбус» (26, 28, 1 мая, 3 и, если потребуется, 5, 7 и 9 мая),

«Айлендерс» — «Каролина» (27, 29, 2 мая, 4 и, если потребуется, 6, 8 и 10 мая).

Ранее определились полуфинальные пары Кубка Стэнли в Западной конференции: «Сан-Хосе» сыграет с «Колорадо Эвеланш», вторую пару ранее образовали «Сент-Луис Блюз» и «Даллас Старз».



«Сент-Луис» — «Даллас» (26, 28, 30 апреля, 2 мая и, если потребуется, 4, 6 и 8 мая),

«Сан-Хосе» — «Колорадо» (27, 29, 1 мая, 3 и, если потребуется, 5, 7 и 9 мая),

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто станет новым обладателем Кубка Стэнли?».

Принять участие в опросе также можно в PlayBuzz.