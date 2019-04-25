Овечкин, Ковальчук и Малкин впервые за 12 лет могут вместе сыграть с начала ЧМ

В седьмом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» дома во втором овертайме уступил «Каролине Харрикейнз» (3:4) и проиграл в серии.

Для участия в чемпионате мира 2019 года освободились три российских игрока «Вашингтона»: защитник Дмитрий Орлов и нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов. Федерация хоккея России в официальном «твиттере» уже объявила об их вызове в национальную команду.

Ранее в национальную команды уже были вызваны форвард «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук и нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин. Ковальчук уже присоединился к российской команде и провёл матч с Латвией.

Овечкин, Ковальчук и Малкин в последний раз вместе играли за российскую команду на чемпионате мира 2015 года, когда по ходу турнира национальную команду усилил капитан «Вашингтона». В этом году впервые за 12 лет перечисленные игроки вместе могут сыграть за сборную России с первого же матча мирового первенства. После ЧМ-2007 либо Малкин, либо Овечкин приезжали в сборную уже по ходу турнира.

У США есть Кейн, а у России – Малкин! Звёзды НХЛ, которые точно будут на ЧМ Швеции тоже есть кем похвастать, а за Германию и Швейцарию сыграют лучшие хоккеисты этих стран.