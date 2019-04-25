Бриндамор: даже не знаю, что ещё сказать об этой команде. Она никогда не сдаётся

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор прокомментировал победу в седьмом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (4:3 2ОТ, 4-3).

«При счёте 2:0 они получают большинство. Если забьют, нам конец. А забили мы. В меньшинстве. Этот гол всем придал сил. Все поняли, что игра продолжается. И мы стали прибавлять по ходу матча. В овертайме мы неплохо смотрелись, разыгрывали комбинации, у нас были голевые моменты. Я даже подумал на мгновенье … Мы хорошо двигались, они отошли в оборону, и мы забили. Думаю, что мы заслужили победу.

Даже не знаю, что ещё могу сказать об этой команде. Твержу об этом целый год: oна просто никогда не сдаётся", — цитирует Бриндамора официальный сайт НХЛ.