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Бекстрём: «Вашингтон» дал сопернику свободу и поплатился. Тяжело в это поверить

Бекстрём: «Вашингтон» дал сопернику свободу и поплатился. Тяжело в это поверить
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём прокомментировал поражение в седьмом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (3:4 2ОТ, 3-4).

«Сейчас очень тяжело в это поверить. Мы должны были найти способ «закрыть» игру и добиться нужного результата после счёта 3:1. Но мы дали сопернику свободу и поплатились за это», — признал Бекстрём.

Уже к седьмой минуте действующие обладатели Кубка Стэнли забили дважды, отличились Андре Бураковски и Том Уилсон. В середине второго периода Себастьян Ахо одну шайбу в меньшинстве отыграл. До перерыва команды провели по результативной атаке. У «Вашингтона» гол на счету Евгения Кузнецова, у «Каролины» — у Теуво Терявяйнена. В начале третьего периода Джордан Стаал восстановил равновесие. Победу гостям во втором овертайме принёс Брок Макгинн.

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