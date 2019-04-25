Холтби — о голе Макгинна: был пас из угла зоны, в таких ситуациях сложно играть

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби после поражения в седьмом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (3:4 2ОТ, 3-4) прокомментировал гол Брока Макгинна, который завершил серию.

«Там был пас из угла зоны. Даже не знаю, скользила шайба по льду или летела над ним. В таких ситуациях сложно играть, надо немало усилий приложить», — цитирует Холтби официальный сайт НХЛ.

Уже к седьмой минуте действующие обладатели Кубка Стэнли забили дважды, отличились Андре Бураковски и Том Уилсон. В середине второго периода Себастьян Ахо одну шайбу в меньшинстве отыграл. До перерыва команды провели по результативной атаке. У «Вашингтона» гол на счету Евгения Кузнецова, у «Каролины» — у Теуво Терявяйнена. В начале третьего периода Джордан Стаал восстановил равновесие.