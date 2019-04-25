«Амур» подтвердил продление контракта с лучшим бомбардиром клуба в КХЛ Зогорной

«Амур» заключил новый контракт с нападающим Томашем Зогорной, информирует официальный сайт хабаровского клуба. Ранее об этом сообщал «Чемпионат». Соглашение рассчитано на один сезон.

В минувшей регулярке Томаш забросил 14 шайб и сделал 15 результативных передач в 62 матчах при нейтральном показателе полезности. 31-летний нападающий выступает за «Амур» с сезона-2015/16 и является лучшим бомбардиром в клубной истории в КХЛ. За карьеру в Хабаровске Томаш сыграл 233 матча, в которых забросил 48 шайб и сделал 71 результативную передачу.

Ранее хабаровский клуб продлил контракты с чешским защитником Михалом Йорданом, а также российскими нападающими Денисом Голубевым, Игорем Величкиным и Антоном Лазаревым.