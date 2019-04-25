У кого из нападающих КХЛ больше шансов попасть в заявку сборной России на ЧМ?

Сегодня, 25 апреля, в Национальной хоккейной лиге завершился первый раунд плей-офф.

Для участия в чемпионате мира 2019 года освободились три российских игрока «Вашингтон Кэпиталз»: защитник Дмитрий Орлов и нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов. Федерация хоккея России в официальном «твиттере» уже объявила об их вызове в национальную команду

Ранее штаб национальной команды для подготовки к чемпионату мира вызвал следующих игроков из НХЛ: Евгений Малкин, Никита Кучеров, Никита Гусев, Илья Ковальчук и Артём Анисимов. Также ожидается появление в сборной Евгения Дадонова, который пока не может получить разрешение от врачей «Флориды Пантерз». Таким образом, в заявке на чемпионат мира останется не так много мест для нападающих из КХЛ.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе «Кто из нападающих КХЛ больше достоин попасть в заявку сборной России на ЧМ?».

Принять участие в опросе также можно в PlayBuzz.

Овечкин, Ковальчук и Малкин впервые за 12 лет могут вместе сыграть с начала ЧМ