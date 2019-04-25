Тренер Красоткин: буду думать по своему будущему, не хотелось бы уезжать

Главный тренер «Локо» Дмитрий Красоткин прокомментировал третью за четыре года победу в плей-офф МХЛ.

«Главный момент финальной серии – последние две минуты шестого матча. Проигрывать 0:2, вытащить матч в овертайм, а в конце ещё выиграть – признаться, я такого не ожидал. Не то чтобы я не верил, всё-таки это хоккей, нужно играть до конца. И ребята показали, что и за две минуты можно всё перевернуть. Это ключевой момент серии, честь и хвала пацанам, это они всё сделали, это их победа. Было серьёзное психологическое давление, шайба не шла в ворота, соперник играл хорошо, вратарь всё тащил. То, что всё так закончилось, – не то чтобы чудо, везение было на нашей стороне.

Кубок мира тоже стал важным турниром для нас, это международные соревнования, на которые приехали хорошие команды. Мы всегда стремимся побеждать, поэтому любой трофей для нас очень важен, всегда стараемся выкладываться на сто процентов. Сегодня мы больше концентрировались на обороне, старались действовать проще, не задерживать шайбу в своей зоне и при малейшей возможности атаковать. Соперник тоже здорово играл в обороне, было очень сложно её преодолеть и забить, а тут ещё вратарь так здорово действовал. Поэтому и серия такая получилась, во всех матчах, кроме первого, всё решила одна шайба. Очень приятно после такого финала поблагодарить соперника, они играли прекрасно.

По своему будущему пока не могу сказать, вместе с клубом будем думать над этим. Конечно, не хотелось бы уезжать, всё-таки я в этом клубе всю жизнь играл и работал. Будем думать и принимать взвешенное решение», — цитирует Красоткина официальный сайт МХЛ.