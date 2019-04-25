Щитов — об игре в КХЛ: лёгкая атлетика какая-то, может, упал уровень мастерства

Защитник хоккейного клуба «Сочи» Никита Щитов подвёл итоги сезона для своей команды.



«Неоднозначный сезон. В начале были на пятом месте, начали сваливаться, потом забрались на шестое. Оценку пусть лучше проведет руководство клуба. Слава богу, что попали в плей-офф. Выиграли две игры — уже для «Сочи» шаг вперед. Клубу всего пять лет, очень быстро топовыми клубами не становятся. Плюс у тех клубов, которые играют в финале, немножко другие финансовые возможности.



Наш клуб идёт своим путем. Надеюсь, костяк сохранится. Тогда работать легче. Надеюсь, будем делать поступательные шаги вперёд и всё у нас получится со временем. Ничего быстро не бывает.



КХЛ стала более контактной и в финал вышли главные мастера форчекинга и разрушения? Да, я еще в прошлом сезоне это отметил. Я даже говорил, что это легкая атлетика какая-то. Тебе вбрасывают шайбу и бегут. Раньше более комбинационно играли. Может, просто уровень мастерства упал. Я-то физически хорошо готов, адаптирован к любой игре», — цитирует игрока «Медиакорсеть».



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