ЮЧМ-2019: Швейцария обыграла Словакию в первом «утешительном» матче

Сборная Швейцарии оказалась сильнее команды Словакии в первой игре «утешительного» раунда юниорского чемпионата мира по хоккею, встреча завершилась со счётом 4:1. Проигравший в серии покинет элитный дивизион чемпионата мира.



Счёт во встрече был открыт на 3-й минуте, точным броском отличился нападающий команды Словакии Доминик Сойка. До конца первого периода Швейцария сумела отыграться и выйти вперёд благодаря заброшенным шайбам форвардов Элвиса Шлепфера и Ива Штоффеля. На 22-й минуте Швейцария упрочила своё преимущество усилиями нападающего Янника Канова. Точку в матче поставил бросок в пустые ворота от Кановы, оформившего дубль.

Напомним, сегодня, 25 апреля, сборная России сыграет в четвертьфинале ЮЧМ с командой Беларуси. Встреча начнётся в 16:30 мск.



Календарь юниорского чемпионата мира по хоккею 2019 года