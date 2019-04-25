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ЮЧМ-2019: Швейцария обыграла Словакию в первом «утешительном» матче

ЮЧМ-2019: Швейцария обыграла Словакию в первом «утешительном» матче
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 2019

Сборная Швейцарии оказалась сильнее команды Словакии в первой игре «утешительного» раунда юниорского чемпионата мира по хоккею, встреча завершилась со счётом 4:1. Проигравший в серии покинет элитный дивизион чемпионата мира.

Счёт во встрече был открыт на 3-й минуте, точным броском отличился нападающий команды Словакии Доминик Сойка. До конца первого периода Швейцария сумела отыграться и выйти вперёд благодаря заброшенным шайбам форвардов Элвиса Шлепфера и Ива Штоффеля. На 22-й минуте Швейцария упрочила своё преимущество усилиями нападающего Янника Канова. Точку в матче поставил бросок в пустые ворота от Кановы, оформившего дубль.

U18 ЧМ-2019
25 апреля 2019, четверг. 12:30 МСК
Швейцария U18
4 : 1
2:1, 1:0, 1:0
Словакия U18
0:1 – Сойка (Туран, Чайкович) – 02:46 (5x4), 1:1 – Шлепфер (Фусс, Цюрхер) – 09:27 (5x5), 2:1 – Штоффель (Делемон) – 19:02 (5x5), 3:1 – Жобен (Рубаник) – 21:08 (5x5), 4:1 – Канова (Дехлер) – 58:48 (en)

Напомним, сегодня, 25 апреля, сборная России сыграет в четвертьфинале ЮЧМ с командой Беларуси. Встреча начнётся в 16:30 мск.

Календарь юниорского чемпионата мира по хоккею 2019 года

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