Андрей Кутейкин подписал новый контракт со «Спартаком»

Защитник Андрей Кутейкин подписал новый контракт с московским «Спартаком», информирует официальный сайт красно-белого клуба. Соглашение носит односторонний характер и рассчитано до 30 апреля 2021 года.



В минувшем сезоне 34-летний защитник принял участие в 51 матче, в которых набрал 20 (6+14) очков при показателе полезности «+7» и 18 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 21 минуты за игру. В розыгрыше Кубка Гагарина Кутейкин из-за травмы участия не принимал, свой последний матч в сезоне сыграв 17 января.



Напомним, что Андрей Кутейкин является чемпионом российской Суперлиги (2008) и двукратным обладателем Кубка Гагарина (2011, 2015).



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