Буре: разговоры про обязательную победу России на ЧМ мешают нашей сборной

Чемпион мира, лучший бомбардир Олимпиады-98 в Нагано Павел Буре прокомментировал подготовку сборной России к чемпионату мира в Братиславе



«Конечно, я слежу за тем, какой состав вырисовывается перед чемпионатом мира в Братиславе. Так получилось, что многие наши ведущие игроки выбыли из Кубка Стэнли и хотят сыграть за сборную России. В команде сейчас современный подход к работе, там выработаны высокие стандарты тренировочного процесса и всего, что касается подготовки к турниру. Поэтому игроки и едут с удовольствием.



Как мы знаем, в спорте играют роль не отдельные личности, а командная работа. Состав может быть какой угодно, главное, правильно подойти к подготовке, учесть все факторы. Не считаю, что нашу команду нужно называть «Дрим Тим». Те же шведы, американцы, да и канадцы по именам не менее сильны. А разговоры о том, что мы теперь обязательно победим на чемпионате мира, сейчас просто мешают команде. В них нет ничего, кроме излишнего давления на ребят. По себе знаю, что такие разговоры негативно влияют на игроков. Сейчас нужно просто работать, наигрывать схемы, пробовать сочетания, играть контрольные матчи, чем сборная в настоящий момент и занимается», — сказал Буре «Чемпионату».

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