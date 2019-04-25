Овечкин и Бекстрём — первые игроки в истории, проигравшие 8 седьмых матчей

В седьмом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» дома во втором овертайме уступил «Каролине Харрикейнз» — 3:4. «Каролина» победила в серии со счётом 4-3 и в полуфинале Восточной конференции встретится с «Нью-Йорк Айлендерс». Напомним, «столичные» являются действующим обладателем Кубка Стэнли.



Для лидеров «Вашингтона» Александра Овечкина и Никласа Бекстрёма это была 12-я игра в Кубке Стэнли, которая была седьмой в серии. Таким образом, россиянин и швед стали седьмым и восьмым игроками в истории НХЛ, принявшими участие в 12 или более седьмых матчах в плей-офф. Также Овечкин и Бекстрём стали первыми в истории, проигравшими восемь подобных игр.



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«Вашингтон» и «Каролина» сыграли третий самый длинный седьмой матч в истории НХЛ