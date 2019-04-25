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Зубрус вошёл в состав сборной Литвы на ЧМ-2019, Каспарайтис — нет

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Зубрус вошёл в состав сборной Литвы на ЧМ-2019, Каспарайтис — нет
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Стал известен состав сборной Литвы на чемпионат мира по хоккею 2019 года, информирует официальный сайт Федерации хоккея Беларуси. Напомним, сборная Литвы выступает во втором по силе дивизионе мирового хоккея.

В состав не попал легендарный 46-летний ветеран Дарюс Каспарайтис, игравший на прошлом чемпионате мира.

Вратари: Мантас Армалис («Шеллефтео»), Любис Лауринас (Сай-Па).

Защитники: Артурас Катулис («Энергия»), Нериус Алишаускас («Динамо» Рига), Эдгар Проценко («Биллинхэм Старс»), Томас Круковски («Гележенис Вилкас»), Костас Гусевас («Рига»), Арвидас Домейко («Даллас Снипперс»), Паулиус Румшевичюс («Лиепая»).

Нападающие: Дайнюс Зубрус (без клуба), Витаутас Ягелявичюс («Каунас»), Повилас Веренис («Валдкрайбург»), Арнольдас Босас («Ганновер Индианс»), Айварас Бенджюс («Шаркс Мехелен»), Даниель Богдюль («Нордхорн»), Маурас Балтруконис («Энергия»), Паулиус Гинтавтас, Угниус Чижас, Илья Четвертак (все — «ИК-Комет»), Эмилиус Кракаускас («Клоттен»), Доминик Богдюль («Сиракьюз Старз»), Патрик Мисюк («Бостон Бэндитс»).

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