«Монреаль» подписал новый контракт с Нейтом Томпсоном

Клуб Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» заключил новый контракт с нападающим Нейтом Томпсоном, информирует официальный сайт канадской команды. 34-летний хоккеист поставил подпись под соглашением сроком на один сезон, зарплата форварда составит $ 800 тыс.



Сезон-2018/19 Томпсон начал в «Лос-Анджелес Кингз», откуда его обменяли в «Монреаль». Всего в прошедшем регулярном чемпионате нападающий принял участие в 79 встречах, записав на свой счёт 13 (5+8) баллов при показателе полезности «0» и 13 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 13 минут за матч.



Ранее Томпсон выступал за «Оттаву Сенаторз», «Анахайм Дакс», «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Айлендерс».