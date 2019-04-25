Гуськов: в сборной России состав сильных тренеров, так работает Канада на ОИ

Вице-чемпион мира, двукратный чемпион России Александр Гуськов прокомментировал подготовку сборной России к чемпионату мира в Братиславе.



«Я пристально слежу за тем, что происходит в отечественном хоккее, как в России, так и за её пределами. Отрадно наблюдать, как наши ребята, многие из которых — звёзды мирового уровня, с радостью принимают приглашение защищать цвета национального флага на чемпионате мира. Это не может не вдохновлять. Пока состав команды ещё не собрался, но уверен, что мы увидим интересные игровые сочетания.



Но медали вешать рано. Мы видим, что и другие сборные усиливаются звёздными игроками. Уверен, это будет очень интересный чемпионат, непредсказуемый, с настоящей борьбой.



Штабу предстоит серьёзная работа по созданию нужной «химии», игровых сочетаний. Сейчас в сборной состав сильных тренеров, которые слушают друг друга и принимают коллегиальные решения. Похожим образом работают канадцы на Олимпиадах. Думаю, такой подход должен принести свои плоды», — сказал Гуськов «Чемпионату».

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