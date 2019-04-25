ЮЧМ-2019: Хьюз оформил хет-трик и установил рекорд среди американцев

Нападающий юниорской сборной США Джек Хьюз отметился хет-триком в четвертьфинальной встрече чемпионата мира с командой Финляндии. Таким образом, Хьюз стал самым результативным игроком ЮЧМ из США — в его активе 27 очков на подобных турнирах. Он обошёл нападающего «Питтсбург Пингвинз» Фила Кессела, который набрал 26 очков за два ЮЧМ.



Напомним, 17-летний Хьюз — фаворит грядущей церемонии драфта Национальной хоккейной лиги.



Топ-10 фаворитов драфта от TSN:



1. Форвард Джек Хьюз (USNTDP)

2. Форвард Каапо Какко (ТПС)

3. Форвард Василий Подколзин («СКА-Нева)

4. Форвард Кирби Дак («Саскатун»)

5. Форвард Дилан Казинс («Летбридж»)

6. Защитник Боуэн Байрем («Ванкувер»)

7. Форвард Мэттью Болди (USNTDP)

8. Защитник Филип Броберг (АИК)

9. Форвард Пейтон Кребс («Кутэней»)

10. Форвард Тревор Зеграс (USNTDP)

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