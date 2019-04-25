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Гавриков не сыграет за «Коламбус» в первой игре с «Бостоном»

Гавриков не сыграет за «Коламбус» в первой игре с «Бостоном»
Хоккей / НХЛ

Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» Владислав Гавриков не сыграет в первом матче серии плей-офф с «Бостон Брюинз», информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Дэн Розен. Россиянин перешёл в команду несколько дней назад и пока не принимал участия в официальных играх.

Гавриков переехал в Петербург в 2017 году и в составе СКА стал обладателем Кубка континента. В прошлом году завоевал золотую медаль на Олимпиаде в Пхёнчхане в составе сборной России.

С Гавриковым достигнута договорённость, что в случае вылета «Коламбуса» из плей-офф он пополнит состав сборной России и примет участие в чемпионате мира, который стартует 10 мая. Первый раунд Кубка Стэнли завершается 24 апреля, второй — 7-8 мая.

23-летний Гавриков был выбран «Коламбусом» на драфте-2015 под общим 159-м номером.

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