Форвард сборной США Кофилд забил 12-й гол на ЮЧМ, обойдя Ковальчука и Кучерова

Сборная США взяла верх над командой Финляндии в четвертьфинале юниорского чемпионата мира по хоккею 2019 года, встреча завершилась со счётом 6:0. Американская команда продолжает выступать без поражений, одержав четыре победы на групповом этапе.



Американский нападающий Коул Кофилд отметился заброшенной шайбой, ставшей для него 12-й на турнире. Таким образом, форвард обошёл россиян Никиту Кучерова и Илью Ковальчука по шайбам на одном ЮЧМ, став вторым в истории по данному показателю. Впереди только Александр Овечкин с 14 заброшенными шайбами на одном ЮЧМ.



Счёт был открыт на седьмой минуте: заброшенной шайбой отметился нападающий команды США Мэттью Бенирс. Через пять минут преимущество американской сборной упрочил гол от фаворита грядущего драфта НХЛ Джека Хьюза. Во втором периоде Хьюз забил ещё дважды, оформив хет-трик. В заключительные 20 минут шайбы забросили Кофилд и Бобби Бринк, установив окончательный счёт.

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