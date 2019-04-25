Видео разгромной победы сборной России над Беларусью в четвертьфинале ЮЧМ

Сборная России оказалась сильнее команды Беларуси в четвертьфинале юниорского чемпионата мира по хоккею 2019 года, встреча завершилась со счётом 6:0. Напомним, на групповом этапе российская команда выиграла два матча из четырёх, проиграв командам США и Швеции.

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Российская команда удачно провела первый период, забросив в его концовке две шайбы усилиями нападающих Ильи Николаева и Арсения Грицюка. Во втором периоде сборной России удалось упрочить преимущество благодаря трём голам, авторами которых стали форварды Данил Гущин, Родион Амиров и Егор Чинахов. На 57-й минуте Егор Спиридонов удачным броском установил окончательный счёт во встрече.