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Видео разгромной победы сборной России над Беларусью в четвертьфинале ЮЧМ

Видео разгромной победы сборной России над Беларусью в четвертьфинале ЮЧМ
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 2019

Сборная России оказалась сильнее команды Беларуси в четвертьфинале юниорского чемпионата мира по хоккею 2019 года, встреча завершилась со счётом 6:0. Напомним, на групповом этапе российская команда выиграла два матча из четырёх, проиграв командам США и Швеции.

Посмотреть видео голов и опасных моментов также можно в «Твиттере».

Российская команда удачно провела первый период, забросив в его концовке две шайбы усилиями нападающих Ильи Николаева и Арсения Грицюка. Во втором периоде сборной России удалось упрочить преимущество благодаря трём голам, авторами которых стали форварды Данил Гущин, Родион Амиров и Егор Чинахов. На 57-й минуте Егор Спиридонов удачным броском установил окончательный счёт во встрече.

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