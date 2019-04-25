НХЛ извинилась перед Макфи, признав ошибку судей в седьмой игре с «Сан-Хосе»

Национальная хоккейная лига принесла извинения генеральному менеджеру клуба «Вегас Голден Найтс» Джорджу Макфи, информирует Complete Hockey News.



Сообщается, что лига принесла извинения за пятиминутное удаление нападающего «рыцарей» Коди Икина в седьмом матче серии с «Сан-Хосе Шаркс». Икин грубо атаковал капитана «Шаркс», в результате чего Павелски покинул лёд только с помощью партнёров. Американец уходил на скамью запасных с разбитой головой, а хоккеист «Голден Найтс» получил матч-штраф за удар соперника клюшкой.



Хозяева четырежды реализовали большинство после удаления Икина. Голами отметились Томаш Гертл, Кевин Лабанк и Логан Кутюр дважды.

Посмотреть видео эпизода с удаление Икина можно в «Твиттере».

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