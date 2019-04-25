Икин — об ошибке судей: это отстой. Отстой для НХЛ, для «Вегаса», для Павелски

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» Коди Икин прокомментировал тот факт, что НХЛ извинилась перед генеральным менеджером Джорджем Макфи за ошибку судей в седьмом матче серии с «Сан-Хосе Шаркс» (3-4).



«Это всё отстой. Это отстой, сезон окончен. Это отстой для Павелски. Это отстой для нас. Это отстой для лиги. Это отстой для города. Это отстой. Но мы вернёмся», — приводит слова Икина в своём «твиттере» североамериканский журналист Джесси Грэнджер.



Лига принесла извинения за пятиминутное удаление нападающего «рыцарей» Коди Икина в седьмом матче серии с «Сан-Хосе Шаркс». Икин грубо атаковал капитана «Шаркс», в результате чего Павелски покинул лёд только с помощью партнёров. Американец уходил на скамью запасных с разбитой головой, а хоккеист «Голден Найтс» получил матч-штраф за удар соперника клюшкой.

НХЛ извинилась перед Макфи, признав ошибку судей в седьмой игре с «Сан-Хосе»