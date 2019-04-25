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Арбитры, допустившие ошибку в серии «Вегас» — «Сан-Хосе», отстранены от работы

Арбитры, допустившие ошибку в серии «Вегас» — «Сан-Хосе», отстранены от работы
Хоккей / НХЛ

Арбитры Эрик Фурлатт и Дэн О'Хэллоран, работавшие на седьмом матче серии «Вегас Голден Найтс» и «Сан-Хосе Шаркс», отстранены от работах на матчах Кубка Стэнли. Они не попали в число судей, которые будут работать во втором раунде.

Напомним, НХЛ принесла извинения за пятиминутное удаление нападающего «рыцарей» Коди Икина в седьмом матче серии с «Сан-Хосе Шаркс». Икин грубо атаковал капитана «Шаркс», в результате чего Павелски покинул лёд только с помощью партнёров. Американец уходил на скамью запасных с разбитой головой, а хоккеист «Голден Найтс» получил матч-штраф за удар соперника клюшкой.

Хозяева четырежды реализовали большинство после удаления Икина. Голами отметились Томаш Гертл, Кевин Лабанк и Логан Кутюр дважды.

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