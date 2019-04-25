Дрегер: есть большой шанс, что Ожиганов вернётся летом в КХЛ

Известный североамериканский журналист Даррен Дрегер рассказал, что защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Игорь Ожиганов может вернуться в Континентальную хоккейную лигу.



«Есть большой шанс того, что Ожиганов летом вернётся в Россию и подпишет контракт в КХЛ. Это не значит, что „Торонто“ не заинтересован в подписании нового соглашения с защитником», — написал Дрегер в своём «твиттере».



26-летний Ожиганов в прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги не имел твёрдого места в основном составе «Торонто», сыграв 53 матча. Защитник набрал 7 (3+4) баллов при показателе полезности "-2" и 14 минутах штрафного времени. В среднем Ожиганов проводил на площадке около 14 минут за матч. В плей-офф защитник не играл.

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